ФСБ нашла новых подозреваемых в подготовке теракта против митрополита Тихона

Помощник священника и клирик готовили теракт против митрополита Тихона.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России провела масштабные обыски в Москве, Псковской области и Крыму в рамках расследования уголовного дела о подготовке теракта против митрополита Тихона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В результате следственных мероприятий получены новые доказательства, указывающие на причастность к преступлению помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича. Обыски проходили по местам жительства и пребывания лиц, входящих в ближайшее окружение подозреваемых.

В ходе обысков изъяты агитационные материалы, включая символику запрещенной в России террористической организации. Попович и Иванкович в настоящее время находятся под стражей.

Как писал KP.RU, по поручению украинских спецслужб подозреваемые планировали в феврале 2025 года совершить покушение на митрополита Тихона. Для этого злоумышленники намеревались установить и привести в действие самодельное взрывное устройство на территории Сретенского мужского монастыря в Москве.