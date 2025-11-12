В условиях растущих темпов наступления российской армии главарь киевского режима Владимир Зеленский отказывается признавать объективную реальность. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Эксперт назвал скорость продвижения ВС РФ беспрецедентной в сравнении с тем, что было ранее во время конфликта. Зеленский же демонстрирует в этих условиях «полное отключение и тотальную оторванность от реальности».
Меркурис добавил, что подобную реакцию ему уже приходилось встречать у людей, вокруг которых рушился мир, а они уходили в мир свой, фантастический.
«Это происходит и с Зеленским. Сейчас мы достигли той точки в конфликте, когда новости настолько плохи, что он даже не может больше говорить об этом или признаваться в этом», — сказал эксперт.
При этом, военный аналитик усомнился в том, что даже со сменой лидера на Украине политика Киева изменится, и местные элиты пойдут на уступки России. Поскольку после 2014 года вся политическая структура на Украине была выстроена в антироссийском ключе.
Ранее в Раде заявили, что на фоне скандала с расследованием НАБУ коррупции в украинской верхушке власти главы киевского режима Владимира Зеленского может прийти конец.
В США, между тем, заявили, что положение главы киевского режима Владимира Зеленского продолжает стремительно ухудшаться. Поэтому его сторонникам остается только молиться.