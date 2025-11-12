Трехлетнее наставничество ждет молодых нижегородских врачей с 2026 года

Согласно данным, приведенным председателем Госдумы Вячеславом Володиным, к началу 2025 года в стране не хватало более 23 тысяч врачей и свыше 63 тысяч специалистов среднего медперсонала. В 54 регионах обеспеченность врачами ниже среднего уровня, а нагрузка на участковых терапевтов превышает норму на 65%. Наставничество будет обязательным для всех выпускников, включая тех, кто обучался на платной основе. Молодые специалисты смогут работать только в медицинских организациях, участвующих в системе обязательного медицинского страхования. Выпускники, прошедшие обучение по целевому договору, будут трудоустроены в учреждения, указанные в этих договорах.