Перинатальный центр Дзержинска запустил сервис СМС-уведомлений

В течение суток после рождения ребёнка каждая мама получает сообщение на мобильный телефон с поздравлением и информацией о сайте основано.рф, где размещены данные о федеральных и региональных выплатах и льготах.
Проект реализуется АНО «Институт демографического развития» при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области. Инициатива стала продолжением внедрения цифровых сервисов в региональной системе здравоохранения. Ранее аналогичная система была запущена в больнице скорой медицинской помощи Дзержинска для информирования родственников пациентов реанимации.
Согласно планам, система СМС-оповещений будет расширена на все родильные дома Нижегородской области. С 1 июля 2025 года информация о новых региональных мерах поддержки также предоставляется в бумажных буклетах. В них содержатся сведения о родительском основном доходе (региональном семейном капитале) «Основа» и сертификате «Подарок новорождённому», а также инструкция по их получению.
Как отметил директор Института демографического развития Евгений Журавлёв, уведомления обеспечивают оперативный доступ к актуальной информации и помогают принимать своевременные решения.
Работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведётся в рамках целей и задач национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, период с 2025 по 2030 год объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.