Перинатальный центр Дзержинска запустил сервис СМС-уведомлений

Согласно планам, система СМС-оповещений будет расширена на все родильные дома Нижегородской области. С 1 июля 2025 года информация о новых региональных мерах поддержки также предоставляется в бумажных буклетах. В них содержатся сведения о родительском основном доходе (региональном семейном капитале) «Основа» и сертификате «Подарок новорождённому», а также инструкция по их получению.