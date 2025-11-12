В Хабаровском крае завершилась программа сообщества молодежи «Атом»

Молодежное научное сообщество «Атом» провело серию мероприятий в Хабаровском крае по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете по делам молодежи правительства региона.
В течение трех дней более 100 студентов вузов и учащихся колледжей погрузились в полный цикл создания технологического продукта. Участники осваивали предпринимательские компетенции в формате деловой игры, в ходе которой анализировали рынок, формировали ценностное предложение и проектировали минимально жизнеспособный продукт.
Также команды учились генерировать нестандартные решения и трансформировать идеи в полноценные стартап-проекты. Кульминацией программы стал 15-часовой ночной хакатон, в ходе которого участники разработали четыре функциональных прототипа, готовых к внедрению: цифровой сервис «Цифровой кампус 2.0» для оптимизации взаимодействия между студентами и вузами, образовательную «Инсталляцию человеческого желудка», интерактивный стенд «Гидравлическая рука» и прототип сайта краевого научного сообщества.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.