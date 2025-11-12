Министра юстиции Украины Германа Галущенко отстранили от должности

Министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранен от должности. Об этом в среду, 12 ноября, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
— Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак, — цитирует Гончаренко «Газета.Ru».
Ранее у одного из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского — бизнесмена и совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича — при обыске нашли пачки свежеотпечатанных американских долларов. Он сбежал с Украины в Европу за несколько часов до того, как к нему в дом пришли детективы НАБУ.
10 ноября депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко* в Верховной раде объявили о том, что начали процедуру отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства.
