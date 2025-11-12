Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители нескольких домов на улице Вересаева в Ростове до вечера остались без газа

Утечку газа выявили в ЖК «Вересаево» в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Часть жителей Пролетарского района Ростова-на-Дону остались без газа до вечера 12 ноября. Восстановить подачу ресурса планируют к 18 часам, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

На данный момент голубое топливо не поступает по адресам: Вересаева, 102 (стр. 1, 2, 3), Вересаева, 102/1 (стр. 2, 3), Вересаева, 102/2.

Ограничения связаны с утечкой на газопроводе среднего давления, питающего дома ЖК «Вересаево». Проблему выявили во время технических работ на инженерных сетях.

Напомним, вчера в Первомайском районе Ростова-на-Дону 53 дома временно остались без отопления.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.