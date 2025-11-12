В Приморье прошел чемпионат по пчеловодству среди школьников

Внутренний отбор Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» среди юниоров в компетенции «Пчеловодство» состоялся в сельскохозяйственном технологическом колледже в Приморском крае. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Школьникам было предложено выполнить два практических задания: определить болезни пчел и назначить курс лечения, а также подготовить улей к заселению. Второе задание требовало не только собрать рамку, но и грамотно укомплектовать улей. По результатам были выявлены победители, проявившие исключительные знания и навыки при выполнении заданий. Ребята получили дипломы и возможность участвовать в кластерных тренировках, чтобы представлять регион на следующем этапе соревнований.
«Сельскохозяйственный технологический колледж входит в кластер “Сельское хозяйство” и является единственным учебным заведением, где готовят рабочие кадры в профессиях “мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве” и “пчеловод”», — отметил министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.