В Приморье прошел чемпионат по пчеловодству среди школьников

Школьникам было предложено выполнить два практических задания: определить болезни пчел и назначить курс лечения, а также подготовить улей к заселению. Второе задание требовало не только собрать рамку, но и грамотно укомплектовать улей. По результатам были выявлены победители, проявившие исключительные знания и навыки при выполнении заданий. Ребята получили дипломы и возможность участвовать в кластерных тренировках, чтобы представлять регион на следующем этапе соревнований.