Россияне назвали самые неудачные подарки на праздники

Сертификаты на неинтересные мероприятия стали самым нежелательным подарком для россиян. Согласно исследованию, более половины опрошенных не хотели бы получать такие презенты.
На втором месте антирейтинга оказались книги по саморазвитию, которые многие называют навязчивыми и бесполезными. Также в список неудачных подарков вошли предметы интерьера, алкоголь и неподходящая косметика или парфюмерия.
Особенно негативно к алкогольным подаркам относится молодежь в возрасте 18−24 лет — каждый второй молодой респондент высказался против такого варианта.
При этом многие признаются, что сами дарят неидеальные подарки, когда речь идет о коллегах или дальних родственниках. Чаще всего люди готовы преподнести небольшой сувенир, реже — ненужную вещь или тот же сертификат на случайное мероприятие.
Исследование также показало, что для большинства россиян главное в подарке — это внимание и забота, а не стоимость. Каждый четвертый предпочитает несколько небольших, но значимых вещей, и лишь немногие считают важной цену презента.