Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» посетит станции Иркутской области

IrkutskMedia, 12 ноября. Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» (6+) с 13 ноября начнет работу на станциях Иркутской области и Республики Бурятия. Передвижной консультативно-диагностический центр с 13 по 30 ноября посетит станции в 15 населенных пунктах региона и республики.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в состав мобильной поликлиники входят 14 вагонов, восемь из которых — медицинского назначения. В них проводят лабораторные и функциональные исследования, консультируют врачи.
Передвижной медицинский центр будет работать на станциях:
ст. Ручей — 13 ноября,
ст. Янталь — 14 ноября,
ст. Лена — 15, 16 ноября,
ст. Звездная — 17 ноября,
ст. Ния — 18 ноября,
ст. Киренга — 19 ноября,
ст. Улькан — 20 ноября,
ст. Наушки — 23 ноября,
ст. Джида — 24 ноября,
ст. Селендума — 25 ноября,
ст. Гусиное Озеро — 26 ноября,
ст. Загустай — 27 ноября,
ст. Горхон — 28 ноября,
ст. Новоильинский — 29 ноября,
ст. Заиграево — 30 ноября.