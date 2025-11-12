Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» посетит станции Иркутской области

Передвижной консультативно-диагностический центр будет работать с 13 по 30 ноября.

Источник: KrasnodarMedia.su

IrkutskMedia, 12 ноября. Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» (6+) с 13 ноября начнет работу на станциях Иркутской области и Республики Бурятия. Передвижной консультативно-диагностический центр с 13 по 30 ноября посетит станции в 15 населенных пунктах региона и республики.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в состав мобильной поликлиники входят 14 вагонов, восемь из которых — медицинского назначения. В них проводят лабораторные и функциональные исследования, консультируют врачи.

Передвижной медицинский центр будет работать на станциях:

ст. Ручей — 13 ноября,

ст. Янталь — 14 ноября,

ст. Лена — 15, 16 ноября,

ст. Звездная — 17 ноября,

ст. Ния — 18 ноября,

ст. Киренга — 19 ноября,

ст. Улькан — 20 ноября,

ст. Наушки — 23 ноября,

ст. Джида — 24 ноября,

ст. Селендума — 25 ноября,

ст. Гусиное Озеро — 26 ноября,

ст. Загустай — 27 ноября,

ст. Горхон — 28 ноября,

ст. Новоильинский — 29 ноября,

ст. Заиграево — 30 ноября.