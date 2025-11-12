Ташкентцы смогут в реальном времени контролировать вывоз мусора

Vaib.uz (Узбекистан. 12 ноября). В Ташкенте запускают новый сервис, который поможет жителям столицы следить за вывозом мусора из своих махаллей. В сотрудничестве хокимията города и Министерства транспорта был создан специальный сайт — tozapoytaxt.uz. Теперь любой желающий сможет в реальном времени видеть, где находятся мусоровозы, с помощью GPS-системы.