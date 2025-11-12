Ричмонд
Ташкентцы смогут в реальном времени контролировать вывоз мусора

Vaib.uz (Узбекистан. 12 ноября). В Ташкенте запускают новый сервис, который поможет жителям столицы следить за вывозом мусора из своих махаллей. В сотрудничестве хокимията города и Министерства транспорта был создан специальный сайт — tozapoytaxt.uz. Теперь любой желающий сможет в реальном времени видеть, где находятся мусоровозы, с помощью GPS-системы.

Источник: Vaib.Uz

Пока сервис проходит тестирование, но уже с 1 января 2026 года каждый житель города сможет онлайн отслеживать время прибытия и маршрут мусоровоза в своей махалле.

Что еще изменится с января 2026 года?

С этого времени начнёт действовать двухлетняя программа по установке новых мусорных контейнеров во всех махаллях Ташкента. Также власти введут систему оценки работы служб по вывозу мусора: каждый житель сможет оставить отзыв о качестве предоставляемых услуг.

Зачем это всё?

Власти уверяют, что такие нововведения повысят прозрачность и эффективность работы коммунальных служб, а жители смогут контролировать процесс вывоза отходов и влиять на качество предоставляемых услуг.

Теперь у ташкентцев появится реальный инструмент, чтобы навести порядок во дворах — а город станет чище и удобнее для жизни.