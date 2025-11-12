Ташкентцы смогут в реальном времени контролировать вывоз мусора

Пока сервис проходит тестирование, но уже с 1 января 2026 года каждый житель города сможет онлайн отслеживать время прибытия и маршрут мусоровоза в своей махалле.
Что еще изменится с января 2026 года?
С этого времени начнёт действовать двухлетняя программа по установке новых мусорных контейнеров во всех махаллях Ташкента. Также власти введут систему оценки работы служб по вывозу мусора: каждый житель сможет оставить отзыв о качестве предоставляемых услуг.
Зачем это всё?
Власти уверяют, что такие нововведения повысят прозрачность и эффективность работы коммунальных служб, а жители смогут контролировать процесс вывоза отходов и влиять на качество предоставляемых услуг.
Теперь у ташкентцев появится реальный инструмент, чтобы навести порядок во дворах — а город станет чище и удобнее для жизни.