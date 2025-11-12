Аш-Шараа рассказал, почему Сирия заинтересована в поддержке России

15 октября состоялся первый визит нового сирийского лидера в Москву, он встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более двух часов. Сам аш-Шараа заявил о перезапуске отношений с Москвой. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать, обсуждали ли лидеры будущее Асада. По данным Reuters, новые сирийские власти дважды запрашивали у Москвы выдачу Асада, который в прошлом году покинул пост президента и переехал в Россию, где получил убежище.