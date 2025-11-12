ГЖД запустит дополнительные поезда Нижний Новгород — Ижевск в новогодние каникулы

В новогодние каникулы нижегородцам станет проще добраться в Ижевск по железной дороге. В конце декабря и начале января по этому маршруту будут курсировать дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
25, 27 и 29 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 8 и 10 января состав из Нижнего Новгорода в Ижевск отправится в 22:01, а прибудет в пункт назначения на следующий день в 12:08. По пути следования поезда запланированы остановки в Казани и Ижевске.
Из столицы Удмуртии в столицу Приволжья пассажиры смогут выехать 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 2, 4, 6, 8, 9 и 11 января в 18:40. Состав прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 07:46.
Ранее мы писали, что дополнительные «Ласточки» запустят между Нижним Новгородом и Кировом с 26 декабря.