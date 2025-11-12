Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ показала кадры обысков по делу о покушении на митрополита Тихона

Силовики изъяли у фигурантов флаги террористической организации.

Источник: Аргументы и факты

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеозаписи задержаний и обысков в рамках расследования дела о подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которое планировалось в феврале этого года.

Двое допрошенных сообщили, что ранее учились вместе с обвиняемыми, Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем в духовной семинарии. Один из них также заявил, что брат Поповича проходит службу в Вооружённых силах Украины.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты флаги запрещённой в РФ террористической группировки «Правый сектор»*.

Ранее сообщалось, что правоохранители выявили новых причастных к попытке убийства Тихона.

По информации ФСБ, целью готовившегося теракта в отношении митрополита был срыв переговоров РФ и США.

* Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.