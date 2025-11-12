ФСБ показала кадры обысков по делу о покушении на митрополита Тихона

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеозаписи задержаний и обысков в рамках расследования дела о подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которое планировалось в феврале этого года.
Двое допрошенных сообщили, что ранее учились вместе с обвиняемыми, Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем в духовной семинарии. Один из них также заявил, что брат Поповича проходит службу в Вооружённых силах Украины.
В ходе обысков у подозреваемых были изъяты флаги запрещённой в РФ террористической группировки «Правый сектор»*.
Ранее сообщалось, что правоохранители выявили новых причастных к попытке убийства Тихона.
По информации ФСБ, целью готовившегося теракта в отношении митрополита был срыв переговоров РФ и США.
* Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.