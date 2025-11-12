Раскрыты новые подробности о состоянии живущего в РФ отца Сырского

Главком ВСУ Александр Сырский родился во Владимирской области, где до сих пор живут его родственники. В 80-х он переехал на Украину, там его отец проходил военную службу. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, затем в 1986 начал службу командиром мотострелкового взвода в Полтавской области Украины.