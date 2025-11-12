Ричмонд
Раскрыты новые подробности о состоянии живущего в РФ отца Сырского

Состояние отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского улучшается после выписки из подмосковной клиники. Как сообщает SHOT, Станислав Прокофьевич начал передвигаться по квартире в коляске.

По данным канала, информация о вызове реанимации к отцу украинского главкома оказалась недостоверной. Семья ни разу не вызывала скорую помощь после возвращения пенсионера домой во Владимир.

Ранее у Станислава Сырского диагностировали доброкачественное образование в правой лобной доле мозга, болезнь Альцгеймера, астму и болезнь Паркинсона. Онкологические заболевания не подтвердились.

Пенсионер постепенно восстанавливается: начал узнавать родных, питается без катетера. Выезду на улицу мешает отсутствие пандусов. На прошлой неделе скорая помощь приезжала к соседям семьи, что журналисты ошибочно связали с состоянием Сырского-старшего.

Главком ВСУ Александр Сырский родился во Владимирской области, где до сих пор живут его родственники. В 80-х он переехал на Украину, там его отец проходил военную службу. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, затем в 1986 начал службу командиром мотострелкового взвода в Полтавской области Украины.