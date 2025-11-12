Мать и дочка стали мамами почти в один день: уникальный случай произошел в Уфе

В Уфе в Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы произошло редкое событие: мать и дочь практически одновременно стали мамами. Как сообщает пресс-служба медучреждения, у обеих почти в один день родились здоровые дети.
Дочь родила очаровательную девочку, а ее мама вновь ощутила радость материнства — на свет появился крепкий мальчик. Для женщины это уже шестой ребенок в семье.
Медики центра отмечают, что такое совпадение стало ярким примером красоты преемственности жизни и вошло в летопись уникальных случаев учреждения.
Сотрудники перинатального центра от всей души поздравили обеих мам и их малышей, желая каждому новому дню дарить им здоровье, радость и безграничное счастье.
