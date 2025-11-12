Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать и дочка стали мамами почти в один день: уникальный случай произошел в Уфе

В Уфе мать и дочь практически одновременно стали мамами.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы произошло редкое событие: мать и дочь практически одновременно стали мамами. Как сообщает пресс-служба медучреждения, у обеих почти в один день родились здоровые дети.

Дочь родила очаровательную девочку, а ее мама вновь ощутила радость материнства — на свет появился крепкий мальчик. Для женщины это уже шестой ребенок в семье.

Медики центра отмечают, что такое совпадение стало ярким примером красоты преемственности жизни и вошло в летопись уникальных случаев учреждения.

Сотрудники перинатального центра от всей души поздравили обеих мам и их малышей, желая каждому новому дню дарить им здоровье, радость и безграничное счастье.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.