«Меня буквально съели заживо»: клопы атаковали зрителей во время сеанса в кинотеатре

Посетители одного из парижских кинотеатров стали свидетелями поистине ужасающего зрелища, и не только на экране. В то время как в зале показывали культовый фильм Ридли Скотта «Чужой», зрителям пришлось столкнуться с настоящими «монстрами» — клопами. Об этом сообщает издание Actu Paris.