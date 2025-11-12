«Меня буквально съели заживо»: клопы атаковали зрителей во время сеанса в кинотеатре

Посетители одного из парижских кинотеатров стали свидетелями поистине ужасающего зрелища, и не только на экране. В то время как в зале показывали культовый фильм Ридли Скотта «Чужой», зрителям пришлось столкнуться с настоящими «монстрами» — клопами. Об этом сообщает издание Actu Paris.
Как сообщили очевидцы, насекомые атаковали их прямо во время сеанса. Некоторые зрители покинули зал с многочисленными укусами и жаловались на сильный зуд. Один из пострадавших признался, что, вернувшись домой, был вынужден выкинуть одежду, опасаясь, что принес паразитов с собой.
«Меня снова буквально съели заживо. На шее и руках у меня были десятки укусов», — рассказал один из зрителей, отметив, что ранее уже сталкивался с подобной ситуацией в том же учреждении.
Представители кинотеатра подтвердили наличие проблемы и подчеркнули, что «Французская синематека» относится к подобным инцидентам с полной серьезностью. По их словам, уже более трёх лет действует строгий протокол профилактики клопов, направленный на обеспечение безопасности посетителей.
