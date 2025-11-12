Перебои мобильного интернета в Самаре 12 ноября 2025 года

По данным региональных служб, ограничения введены из-за экстренного предупреждения МЧС о потенциальной угрозе атаки беспилотных аппаратов. В целях безопасности на время приостановили работу некоторых каналов связи. Когда интернет заработает в полном объёме — пока не сообщается.
При отсутствии мобильного интернета можно воспользоваться бесплатными точками Wi‑Fi в торговых центрах, кафе, библиотеках. Доступ к отдельным онлайн‑сервисам, например Яндекс или ВКонтакте, частично сохраняется, но стабильность подключения не гарантируется.
Для срочных звонков используйте стационарные телефоны или приложения с функцией офлайн‑отправки сообщений — они доставят их, как только появится минимальный сигнал.
Даже без сети и SIM‑карты можно позвонить на номер 112 — телефон подключится к любой доступной сети для экстренного вызова. Это позволяет связаться с полицией, скорой или МЧС. Главное — чтобы батарея устройства была заряжена.
Перебои в мобильной связи носят временный характер и связаны с мерами безопасности. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие, пользоваться доступными способами связи и следить за официальными уведомлениями операторов и властей. Интернет восстановят после стабилизации ситуации.