В алтайском вузе открыли студенческое конструкторское бюро

Предприятие «Сибэнергомаш — БКЗ» создало студенческое конструкторское бюро на базе кафедры котло- и реакторостроения Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.
В штате бюро уже числятся шесть студентов, постепенно их начинают погружать в производственные задачи. Предприятие гарантирует им приобретение опыта и реальную перспективу трудоустройства. Обучение проходит в практико-ориентированном формате — в вузе и на заводе. В качестве наставников выступают опытные специалисты «Сибэнергомаша», которые активно вовлечены в обучение и подготовку кадров для своего предприятия. От преподавателей университета ребята получают прочную теоретическую базу, а наставники помогают закрепить ее на практике.
«Мы стремимся вовлечь студентов в реальную профессиональную среду с самого начала их обучения. Это позволяет избежать стереотипного подхода, когда после окончания университета студенты не могут применить полученные знания. В нашем случае выпускник, который работал в студенческом бюро, уже обладает уникальным практическим опытом и, следовательно, является конкурентоспособным специалистом на рынке труда», — подчеркнул ректор Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова Андрей Марков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.