В алтайском вузе открыли студенческое конструкторское бюро

В штате бюро уже числятся шесть студентов, постепенно их начинают погружать в производственные задачи. Предприятие гарантирует им приобретение опыта и реальную перспективу трудоустройства. Обучение проходит в практико-ориентированном формате — в вузе и на заводе. В качестве наставников выступают опытные специалисты «Сибэнергомаша», которые активно вовлечены в обучение и подготовку кадров для своего предприятия. От преподавателей университета ребята получают прочную теоретическую базу, а наставники помогают закрепить ее на практике.