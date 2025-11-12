На Кубани швеям предлагают самые высокие зарплаты на юге России

В Астраханской и Волгоградской областях компании предлагали специалистам по 50 тысяч. Соискатели в регионе, в свою очередь, запрашивают доход в среднем не ниже 59,3 тысячи рублей. Это на 16,3 тысячи меньше, чем средние предложения по рынку труда Кубани для портных.