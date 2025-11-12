На Кубани швеям предлагают самые высокие зарплаты на юге России. Результаты исследования представлены аналитиками сервиса по поиску работы hh.ru.
В начале ноября 2025 года средняя зарплата швей, портных, закройщиков в Южном федеральном округе колебалась от 50 тысяч до 75,6 тысячи рублей. Наибольшее вознаграждение за труд специалистам по пошиву предлагали на Кубани — почти 75,6 тысячи рублей.
Второе место по уровню зарплаты швей занимает Ростовская область 67,7 тысячи рублей. Далее следует Адыгея и Калмыкия — по 60 тысяч рублей.
В Астраханской и Волгоградской областях компании предлагали специалистам по 50 тысяч. Соискатели в регионе, в свою очередь, запрашивают доход в среднем не ниже 59,3 тысячи рублей. Это на 16,3 тысячи меньше, чем средние предложения по рынку труда Кубани для портных.
Основными навыками, которые требуются от специалистов, называют шитье, точность, работу в команде. Эти требованиями дополнились новыми. Среди ключевых навыков, которые ищут работодатели у швей, — знание ПК и пользовательские навыки.
«Все чаще компании требуют от швей умения работать с специализированными программами — CAD-системами, системами управления производством, а также базовыми знаниями программирования для работы с автоматизированным оборудованием», — рассказали аналитики сервиса hh.ru.