Омское УФАС вновь признало саратовского бизнесмена недобросовестным поставщиком

«По условиям контракта товар нужно было поставить единовременно, в срок с 1 по 31 мая 2025 года, однако подрядчик поставил товар не в полном объёме. Заказчик направил ему претензию и установил новый срок поставки товара. В связи с тем, что товар в установленный срок не был поставлен, заказчик принял решение об одностороннем отказе от расторжения контракта и направил информацию в антимонопольный орган. Управление включило сведения о предпринимателе в Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) сроком на два года», — рассказали в УФАС.