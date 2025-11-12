Омское УФАС вновь признало саратовского бизнесмена недобросовестным поставщиком

Омское УФАС внесло в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) предпринимателя Ивана Бахтина, не выполнившего заказ городского Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.
Заказа УДХБ касался поставки камней для ландшафтного дизайна.
Антимонопольный орган установил, что на участие в закупке № 0152300011924002216 «камни для ландшафтного дизайна» по начальной цене 4 млн рублей было четыре заявки. Победителем стал бизнесмен из Саратова Иван Бахтин. С ним заключили контракт на сумму 3,24 млн рублей.
«По условиям контракта товар нужно было поставить единовременно, в срок с 1 по 31 мая 2025 года, однако подрядчик поставил товар не в полном объёме. Заказчик направил ему претензию и установил новый срок поставки товара. В связи с тем, что товар в установленный срок не был поставлен, заказчик принял решение об одностороннем отказе от расторжения контракта и направил информацию в антимонопольный орган. Управление включило сведения о предпринимателе в Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) сроком на два года», — рассказали в УФАС.
При этом ранее Бахтин уже единожды был внесен в Реестр недобросовестных поставщиков — на два года. Произошло это в июне 2023 года. И это также было связано с заказами для Омска. УФАС тогда выяснило, что бизнесмен по другому контракту должен был, но не поставил сюда саженцы форзиции, сирени и лоха узколистного также для УДХБ.
