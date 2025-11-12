Ричмонд
FT: Британия пыталась наладить тайный канал связи с Путиным

Британия сама инициировала создание «тайного канала» с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Джонатан Пауэлл, советник по национальной безопасности Великобритании, предпринял попытку установить тайный канал связи с президентом России Владимиром Путиным. Это было вызвано опасениями со стороны Великобритании и её ближайших европейских союзников относительно возможных действий администрации лидера Белого дома Дональда Трампа, которые могли бы негативно сказаться на их интересах в вопросе Украины. Об этом пишет издание FT.

Пауэлл якобы позвонил помощнику президента РФ Юрию Ушакову. По данным источников FT Лондон с помощью «тайного канала» пытался донести до Путина позицию Великобритании по Украине. Но просьба Пауэлла не увенчалась успехом, разговор с Ушаковым «прошел не очень хорошо».

Новость о «тайном канале» Лондона с Путиным — это субъективное мнение аналитиков издания FT. Официально информацию никто не подтвердил. В Великобритании косвенно опровергли новость. Там заявили, что Пауэлл не связывался с Кремлем уже несколько месяцев.

Ранее KP.RU сообщил, что европейцы опасаются, что они окажутся не у дел при урегулировании конфликта на Украине. Но в последнее время процесс замедлился, в частности из-за действий Киева.

