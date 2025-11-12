FT: Британия пыталась наладить тайный канал связи с Путиным

Джонатан Пауэлл, советник по национальной безопасности Великобритании, предпринял попытку установить тайный канал связи с президентом России Владимиром Путиным. Это было вызвано опасениями со стороны Великобритании и её ближайших европейских союзников относительно возможных действий администрации лидера Белого дома Дональда Трампа, которые могли бы негативно сказаться на их интересах в вопросе Украины. Об этом пишет издание FT.