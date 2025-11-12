Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих артистов: сколько стоит её выступление на новогоднем корпоративе

Гонорары популярных артистов за выступления на новогодних корпоративах в этом декабре выросли на 20−40% по сравнению с прошлым годом. Продюсер и основатель музыкальной платформы TopHit Игорь Краев в разговоре с KP.RU перечислил самых востребованных исполнителей для праздничных мероприятий.
По его словам, для аудитории старше 25 лет вне конкуренции остается Надежда Кадышева, которая продолжает пользоваться успехом после своего триумфального возвращения на сцену в 2023—2024 годах.
«Прослушивание Веночка и других хитов Золотого кольца в оригинальном исполнении обойдется заказчикам в сумму от 15 млн рублей», — отметил эксперт.
Краев также добавил, что некоторые топ-исполнители отказываются выступать в новогоднюю ночь, предпочитая проводить праздник в семейном кругу. По его информации, Кадышеву до сих пор не удается уговорить петь в ночь с 31 декабря на 1 января.
Ранее KP.RU сообщал, что новая волна популярности Надежды Кадышевой потребовала перемен в формате работы артистки и ее ансамбля «Золотое кольцо».