СМИ: Состояние отца главкома ВСУ улучшилось после выписки из клиники в Подмосковье

Состояние отца главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского Станислава улучшилось после выписки из клиники в Подмосковье. После возвращения домой он начал передвигаться по квартире на инвалидной коляске. Об этом сообщает Shot.
Отмечается, что рак мозга у него не подтвердился. У Станислава Сырского обнаружили доброкачественное новообразование в правой лобной доле, появившееся на фоне травмы головы, а также болезни Альцгеймера, Паркинсона и астму.
В настоящее время он постепенно приходит в себя и начинает узнавать родственников. Супруга помогает ему передвигаться по квартире, выхода на улицу пока нет из-за отсутствия пандусов. Недавно пенсионер впервые смог самостоятельно съесть суп и фрукты без катетера, передает Telegram-канал.
Ранее стало известно, что Александр Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России. По данным СМИ, всего на лечение потратили уже более пяти миллионов рублей. Однако сам главком ранее уже жаловался на плохое обеспечение ВСУ.
Также появилась информация, что жена Сырского собирается нанять муниципальную сиделку, так как сама уже не в состоянии ухаживать за супругом. К пенсионерам переехали сын Олег и его жена.