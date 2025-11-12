В Италии молдаванку с четырьмя детьми выселили из съёмной квартиры за неуплату аренды: Её долг за четыре года составил 52 тысячи евро

Молдавская семья оказалась на улице в Италии: долг за аренду — 52 тысячи евро.
В итальянском городе Пезаро произошла история, всколыхнувшая местное сообщество. Жительницу Молдовы с четырьмя детьми, среди которых есть ребенок с инвалидностью, выселили из съемной квартиры за долги по аренде. Общая сумма задолженности за четыре года достигла 52 тысяч евро.
После девяти неудачных попыток, десятое выселение все же состоялось — при участии полиции. Сейчас семья временно живет в отеле, расходы на проживание взял на себя муниципалитет.
Хозяйка квартиры утверждает, что не получала арендных платежей на протяжении нескольких лет. При этом женщина из Молдовы все это время исправно оплачивала коммунальные услуги и взносы в ассоциацию жильцов, надеясь урегулировать долг позже. Однако владельцы настояли на выселении, так как жильё нужно 99-летнему отцу собственницы.
Сама женщина рассказала журналистам, что работает уборщицей на полставки, получает около 300 евро в месяц и не может найти стабильную работу из-за проблем со здоровьем и ухода за детьми. Она обратилась к властям с просьбой о помощи — как с поиском постоянного жилья, так и с возможностью трудоустройства, чтобы вернуть долги и восстановить нормальную жизнь семьи.
По словам Луки Пандолфи, муниципального советника по социальным вопросам, в подобных ситуациях местные власти запускают программы экстренного размещения и предоставляют временное жилье до решения вопроса.
Семья продолжит жить в отеле, а на следующей неделе женщину ждет встреча с социальным работником, который поможет подобрать вариант для постоянного проживания.
