В Италии молдаванку с четырьмя детьми выселили из съёмной квартиры за неуплату аренды: Её долг за четыре года составил 52 тысячи евро

Сама женщина рассказала журналистам, что работает уборщицей на полставки, получает около 300 евро в месяц и не может найти стабильную работу из-за проблем со здоровьем и ухода за детьми. Она обратилась к властям с просьбой о помощи — как с поиском постоянного жилья, так и с возможностью трудоустройства, чтобы вернуть долги и восстановить нормальную жизнь семьи.