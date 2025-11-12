Стало известно, какое наследство оставил после себя Владимир Симонов

Владимир Симонов скончался 9 ноября. Он начинал свою театральную карьеру после окончания Театрального училища имени Бориса Щукина. За время своей профессиональной деятельности он запомнился не только яркими ролями в кино, но и в Театре имени Вахтангова. О жизни и творческом пути артиста вспоминает «Вечерняя Москва».