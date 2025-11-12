Стало известно, какое наследство оставил после себя Владимир Симонов

Народный артист РФ, ведущий актер Театра имени Евгения Вахтангова Владимир Симонов, который скончался в возрасте 68 лет, оставил после себя две элитные квартиры в центре Москвы, многомиллионные вклады в банках и целый автопарк. Об этом сообщает «Абзац».
Речь идет о трехкомнатных апартаментах в Хамовниках площадью 69 квадратных метров, а также об объекте на метро «Улица 1905 года», площадь которого составляет 76 квадратных метров.
Среди автомобилей, которые получат наследники актера, есть Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года, джип Mercedes-Benz R 350 4МАТIС 2010 года, Mercedes-Benz E Class 2010 года и Lada 2106 2021 года.
Также наследникам Симонова достанется более 30 миллионов рублей с его накопительных счетов, передает издание.
Владимир Симонов скончался 9 ноября. Он начинал свою театральную карьеру после окончания Театрального училища имени Бориса Щукина. За время своей профессиональной деятельности он запомнился не только яркими ролями в кино, но и в Театре имени Вахтангова. О жизни и творческом пути артиста вспоминает «Вечерняя Москва».
Стало известно, что за две недели до своей смерти Владимир Симонов находился на стационарном лечении. Он скончался из-за хронического заболевания, которое развилось на фоне артериальной гипертензии. Похороны Симонова пройдут 12 ноября на Троекуровском кладбище.