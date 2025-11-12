Тысячи домовладений под Краснодаром получат доступ к газу

В соответствии с разработанным планом, специалисты компании проложат более 6,5 километров магистральных газопроводов, которые будут доведены до границ каждого из семи СНТ. Строительные работы разделены на три последовательных этапа, а их общая продолжительность составит три года — с 2025 по 2027 год. По завершении каждого этапа и вводе новых сетей в эксплуатацию, владельцы домов смогут воспользоваться преимуществами программы социальной газификации для подключения своих участков, сообщили в пресс-службе компании.