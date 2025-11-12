Тысячи домовладений под Краснодаром получат доступ к газу

АО «Краснодаргоргаз» приступит к масштабному проекту по газификации дачных массивов вблизи поселка Знаменский. Коммунальное предприятие планирует построить распределительную сеть для подключения к голубому топливу семи садовых некоммерческих товариществ. Реализация этого проекта обеспечит возможность подведения газа к значительному количеству частных домовладений, расположенных на этой территории.
В соответствии с разработанным планом, специалисты компании проложат более 6,5 километров магистральных газопроводов, которые будут доведены до границ каждого из семи СНТ. Строительные работы разделены на три последовательных этапа, а их общая продолжительность составит три года — с 2025 по 2027 год. По завершении каждого этапа и вводе новых сетей в эксплуатацию, владельцы домов смогут воспользоваться преимуществами программы социальной газификации для подключения своих участков, сообщили в пресс-службе компании.
Данный проект осуществляется в рамках долгосрочной Региональной программы по газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и прочих организаций Краснодарского края. Программа действует по 2028 год.
Напомним, более 200 частных домов в Краснодаре скоро получат доступ к газу. Краснодаргоргаз завершает монтаж новой газовой магистрали.