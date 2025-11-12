В Бирске назначили нового мэра: им стал бывший чиновник из Уфы

В Башкирии на заседании Совета городского поселения Бирска седьмого созыва главой администрации города назначен Юрий Иванов. Об этом сообщает администрация Бирского района.
В заседании принял участие руководитель администрации Бирского района Павел Трапезников. Назначение состоялось по результатам конкурсного отбора.
Администрация Бирского района поздравила Юрия Иванова с новой должностью и пожелала ему успешной работы на благо развития города.
Юрий Анатольевич родился 8 февраля 1975 года. Имеет высшее образование, полученное в Башкирском государственном университете, где в 2018—2020 годах проходил магистратуру по направлению «Социальная работа с различными группами населения».
Его профессиональная карьера включает работу в финансовом управлении администрации Бирска с 2001 по 2011 год. В 2012-ом был принят в Министерство финансов Башкирии на должность специалиста общего отдела.
В 2017 году Иванов возглавил Бирский филиал ГУП «Башавтотранс», а в 2024-ом занял должность директора МБУ «Служба по благоустройству» Октябрьского района Уфы.
