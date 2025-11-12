В Иркутске по улице Лыткина до 25 ноября закроют движение для транспорта

Ранее КП-Иркутск рассказала, что по улице 30-й Дивизии ограничат движение транспорта с 10 по 21 ноября 2025. Дело в том, что на участке в районе дома № 158/6 на улице Дальневосточной будут проходить аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода.