В Иркутске по улице Лыткина до 25 ноября закроют движение для транспорта

Специалисты заменят 20 метров трубопровода и восстановят строительные конструкции канала.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске по улице Лыткина до 17:00 25 ноября закроют движение для транспорта. Как сообщается в телеграм-канале оператора тепловых сетей, временные неудобства связаны с вынужденными ремонтными работами.

— На участке возле дома № 84 специалисты заменят 20 метров трубопровода и восстановят строительные конструкции канала, — уточняется в сообщении.

Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут и придумать альтернативный путь проезда этого участка.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что по улице 30-й Дивизии ограничат движение транспорта с 10 по 21 ноября 2025. Дело в том, что на участке в районе дома № 158/6 на улице Дальневосточной будут проходить аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода.