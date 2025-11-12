Ричмонд
В Центробанке рассказали, насколько вырастут в 2026 году реальные зарплаты

ЦБ: реальная зарплата россиян в 2026 году вырастет на 2,7%

Источник: Комсомольская правда

Наиболее заметный рост зарплат в 2026 году будет у сотрудников оборонной промышленности, машиностроении и IT. Такую статистику показал опрос экономистов, проведенный Центробанком.

В следующем году номинальная зарплата вырастет на 8,4%, но реальная (с учетом инфляции) — лишь на 2,7%, согласно исследованию ЦБ. Это значительно ниже прогноза Минэкономразвития (5,7%) и текущего темпа роста (4,4%). По данным Росстата, за январь-август средняя зарплата составила 96 тысяч рублей.

Повышение зарплат стало невыгодным, заявил замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Из-за высоких ставок и замедления роста выручки расширение фонда оплаты труда теряет экономическую целесообразность. Логистика, финансовый сектор и строительство — сферы, где рост зарплат будет умеренным. Работникам торговли и легкой промышленности не повезло, там роста зарплаты практически не будет.

Ранее KP.RU сообщил, что будет с ключевой ставкой в 2026 году. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уверена, что она приблизится к ожидаемым значениям только ко второму полугодию.

