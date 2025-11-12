Воронежцам вернули мобильный интернет после почти двух суток отключения

Перебои со связью начались днем в понедельник, 10 ноября, с введением в регионе режима опасности атаки беспилотников. Несмотря на то, что официально его отменили в 11:06 вторника, 11 ноября, доступ к мобильному интернету у абонентов восстановился только на следующее утро.