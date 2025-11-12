Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам вернули мобильный интернет после почти двух суток отключения

Работа сети была восстановлена утром 12 ноября.

Мобильный интернет в Воронеже заработал в полном объеме после почти двухсуточного перерыва. Ограничения были сняты утром в среду.

Перебои со связью начались днем в понедельник, 10 ноября, с введением в регионе режима опасности атаки беспилотников. Несмотря на то, что официально его отменили в 11:06 вторника, 11 ноября, доступ к мобильному интернету у абонентов восстановился только на следующее утро.

Напомним, что во время действия режима опасности в небе над регионом был ликвидирован дрон ВСУ. Благодаря оперативной работе сил обороны, удалось избежать жертв и разрушений.