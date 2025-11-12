В аэропорту Красноярск у пассажирки изъяли 25 редких кораллов

Сотрудники Красноярской таможни обнаружили у пассажирки, прибывшей в краевой центр из Саньи (КНР), 25 находящихся под угрозой уничтожения кораллов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Кораллы обнаружили в личных вещах 39-летней жительницы региона. Туристка рассказала, что она не знала о необходимости декларирования таких товаров, поэтому не оформляла разрешительные документы.
В отношении пассажирки возбуждено дело об административном правонарушении, суд вынес решение о конфискации кораллов.