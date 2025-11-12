Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Красноярск у пассажирки изъяли 25 редких кораллов

Суд постановил их конфисковать.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Красноярской таможни обнаружили у пассажирки, прибывшей в краевой центр из Саньи (КНР), 25 находящихся под угрозой уничтожения кораллов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кораллы обнаружили в личных вещах 39-летней жительницы региона. Туристка рассказала, что она не знала о необходимости декларирования таких товаров, поэтому не оформляла разрешительные документы.

В отношении пассажирки возбуждено дело об административном правонарушении, суд вынес решение о конфискации кораллов.