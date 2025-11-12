В Новосибирской области две компании стройотрасли повысили эффективность

Компания «СтройТеплоПром», специализирующаяся на монтаже инженерных сетей для крупных застройщиков, оптимизировала работы в высотных зданиях. Благодаря инструментам бережливого производства удалось снизить время монтажа почти на 16% и увеличить выработку сотрудников почти на 19%. Производитель металлоконструкций для обустройства и безопасности дорожной инфраструктуры «Сибдорсервис» изготавливает дорожное и мостовое барьерное ограждение, пешеходное ограждение и другую продукцию. На предприятии решили оптимизировать производство металлоконструкций для благоустройства автомобильных дорог. Изменения позволили увеличить выработку на 21% и на столько же снизить время производства металлоконструкций.