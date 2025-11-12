В Новосибирской области две компании стройотрасли повысили эффективность

Предприятия строительной отрасли «СтройТеплоПром» и «Сибдорсервис» в Новосибирской области подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Компания «СтройТеплоПром», специализирующаяся на монтаже инженерных сетей для крупных застройщиков, оптимизировала работы в высотных зданиях. Благодаря инструментам бережливого производства удалось снизить время монтажа почти на 16% и увеличить выработку сотрудников почти на 19%. Производитель металлоконструкций для обустройства и безопасности дорожной инфраструктуры «Сибдорсервис» изготавливает дорожное и мостовое барьерное ограждение, пешеходное ограждение и другую продукцию. На предприятии решили оптимизировать производство металлоконструкций для благоустройства автомобильных дорог. Изменения позволили увеличить выработку на 21% и на столько же снизить время производства металлоконструкций.
«Результаты компаний — наглядное доказательство того, что высокая эффективность достигается не столько масштабными инвестициями, сколько грамотной организацией процессов. Бережливые технологии — это как раз тот инструмент, который позволяет раскрыть внутренние резервы предприятия и получить значительный экономический эффект при минимальных затратах», — подчеркнула и. о. министра экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.