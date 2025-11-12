Ричмонд
Овчинский: более 90 семей переехали в дом по реновации на Никитинской улице

Новый дом расположен в районе Измайлово по адресу: ул. Никитинская, д. 5.

Источник: Аргументы и факты

Свыше 90 семей переехали в новый дом, возведенный в рамках программы реновации в районе Измайлово, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Переселение в новостройку на Никитинской улице началось в июне этого года. Сегодня свыше 90 семей уже отпраздновали новоселье. Из них более 70 семей воспользовались помощью города при переезде: им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», -приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики слова Овчинского.

Новый дом расположен по адресу: ул. Никитинская, д. 5. Рядом с жилым комплексом находится станция метро «Измайловская», усадьба Измайлово, Сиреневый сад, образовательные и другие учреждения.

Как уточняет пресс-служба Департамента градостроительной политики, всего в районе Измайлово в рамках реновации планируется расселить 59 домов. Порядка 2,6 тысячи семей переедут в новое комфортное жилье.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дома потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади. Это экономит до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

Владислав Овчинский ранее сообщил, что в районе Коптево по реновации переехали свыше 500 семей. Всего в этом районе планируется расселение 123 домов, где проживает свыше 23 тысяч человек. Все они получат новое комфортное жилье.

