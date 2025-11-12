Овчинский: более 90 семей переехали в дом по реновации на Никитинской улице

«Переселение в новостройку на Никитинской улице началось в июне этого года. Сегодня свыше 90 семей уже отпраздновали новоселье. Из них более 70 семей воспользовались помощью города при переезде: им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», -приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики слова Овчинского.