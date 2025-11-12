Скончался актер из фильма «Бегущий за ветром» Хомаюн Эршади

Иранский актер Хомаюн Эршади, которого зрители запомнили по роли в драме «Бегущий за ветром», скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщило агентство IRNA.
Эта кинокартина получила «Золотую пальмовую ветвь». Фильм рассказывает историю безнадежного человека, ищущего кого-то, кто похоронит его после запланированного самоубийства.
Роль Эршади в этой картине стала одной из самых узнаваемых в его карьере за пределами Ирана, передает агентство.
В общей сложности на счету Эршади более 50 работ в кино. Он снялся в таких картинах, как «Грушевое дерево», «Пятая реакция», «Портрет дамы издалека», «Бегущий за ветром», «Ширин», «Цель номер один», «Самый опасный человек» и другие.