Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался актер из фильма «Бегущий за ветром» Хомаюн Эршади

Иранский актер Хомаюн Эршади, которого зрители запомнили по роли в драме «Бегущий за ветром», скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщило агентство IRNA.

Иранский актер Хомаюн Эршади, которого зрители запомнили по роли в драме «Бегущий за ветром», скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщило агентство IRNA.

Эта кинокартина получила «Золотую пальмовую ветвь». Фильм рассказывает историю безнадежного человека, ищущего кого-то, кто похоронит его после запланированного самоубийства.

Роль Эршади в этой картине стала одной из самых узнаваемых в его карьере за пределами Ирана, передает агентство.

В общей сложности на счету Эршади более 50 работ в кино. Он снялся в таких картинах, как «Грушевое дерево», «Пятая реакция», «Портрет дамы издалека», «Бегущий за ветром», «Ширин», «Цель номер один», «Самый опасный человек» и другие.