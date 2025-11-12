Бизнес-обмудсмен выступила против запрета на продажу энергетиков в Свердловской области

«Возникает вопрос о цели регулирования. Отсутствует описание проблемы, которая решается таким урегулированием. С учетом, что несовершеннолетним итак запрещена продажа, вводится маркировка, ограничивается реклама, эти меры не несут особого смысла. Эти ограничения коснутся 32 тысяч субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области. На мой взгляд, отсутствие экономического расчета о том, как на этих предпринимателей повлияет запрет на продажу, мне кажется, что законопроект не готов», — сказала Артюх. Поддержки ее мнение не вызвало, поэтому законопроект был принят.