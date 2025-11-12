В Красноярске закрывается сеть АЗС «25 Часов»

В Красноярске закрылась сеть АЗС «25 Часов». Об этом сообщает «7 канал Красноярск».
Как пишет издание со ссылкой на очевидцев, сначала в сети заправочных станций начал пропадать бензин, а после стали одна за другой закрываться АЗС. Теперь там стоят таблички «Сливается бензовоз», но ни бензовоза, ни рабочих нет. Табло с ценниками не горит.
Всего в Красноярске имеется 41 филиал заправок данной сети. Сервис 2ГИС показывает, что они работают. Однако дозвониться до них не получается.
Председатель красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов предположил, что сеть АЗС «25 Часов» не справилась с экономической проблемой.
«У нее проблемы начались ещё давно, когда семья (владельцев) начала разводиться. Начали продавать свои автомоечные сервисы. Сегодня мы видим, что сеть АЗС “25 Часов” осталась на самосуществование и постепенно загибается», — отметил Фролов.
Ранее сообщалось о подорожании бензина в Красноярске. Он резко вырос в цене.