В Красноярске закрывается сеть АЗС «25 Часов»

Как пишет издание со ссылкой на очевидцев, сначала в сети заправочных станций начал пропадать бензин, а после стали одна за другой закрываться АЗС. Теперь там стоят таблички «Сливается бензовоз», но ни бензовоза, ни рабочих нет. Табло с ценниками не горит.