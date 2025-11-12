Ричмонд
По иску прокурора Омска заблокированы сайты с информацией о продаже оружия

Суд постановил внести данные ресурсы в Единый реестр заблокированных доменных имен.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура города Омска выявила интернет-страницы, на которых размещалась информация о продаже огнестрельного, газового, холодного и метательного оружия. Доступ к этим материалам был полностью свободным — ограничений на просмотр, копирование или распространение контента не существовало.

В целях пресечения правонарушения прокурор Омска обратился в суд с иском о признании указанной информации запрещенной к распространению и включении соответствующих доменных имен в Единый реестр.

Напомним, за незаконное изготовление, переделку или ремонт оружия в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. На сегодняшний день решение вступило в силу и исполнено — доступ к сайтам с запрещённым контентом ограничен.

Ранее мы писали, что учитель в Омске сбросил восьмиклассника со стула.