По иску прокурора Омска заблокированы сайты с информацией о продаже оружия

Прокуратура города Омска выявила интернет-страницы, на которых размещалась информация о продаже огнестрельного, газового, холодного и метательного оружия. Доступ к этим материалам был полностью свободным — ограничений на просмотр, копирование или распространение контента не существовало.
В целях пресечения правонарушения прокурор Омска обратился в суд с иском о признании указанной информации запрещенной к распространению и включении соответствующих доменных имен в Единый реестр.
Напомним, за незаконное изготовление, переделку или ремонт оружия в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. На сегодняшний день решение вступило в силу и исполнено — доступ к сайтам с запрещённым контентом ограничен.
Ранее мы писали, что учитель в Омске сбросил восьмиклассника со стула.