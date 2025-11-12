На границе Кыргызстана и Узбекистана хотят создать «зеленый пояс дружбы»

Речь также шла о реализация таких крупных проектов как строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которые открывают новые горизонты для укрепления энергетического потенциала и транспортной связанности как двух стран, так и всего региона.