На границе Кыргызстана и Узбекистана хотят создать «зеленый пояс дружбы»

В Кыргызстане в городе Манасе состоялось 7-е заседание Совместной кыргызско-узбекской водохозяйственной комиссии, на котором обсудили развитие сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в сфере водных ресурсов.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Власти Кыргызстана предложили создать «зеленый пояс дружбы» вдоль узбекско-кыргызской границы для восстановления лесных массивов и борьбы с опустыниванием. Данная инициатива была выдвинута в ходе 7-го заседания Совместной кыргызско-узбекской водохозяйственной комиссии в городе Манасе, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В ходе встречи делегации двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая рациональное использование водных ресурсов, обеспечение водно-энергетической безопасности в условиях изменения климата и перспективы регионального развития.

Заместитель председателя кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакыт Торобаев указал, что отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном достигли уровня стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии, уважении и поддержке.

«Мы рассматриваем воду не как предмет разногласий, а как основу взаимопонимания, дружбы и устойчивого развития», — подчеркнул он.

В целях повышения эффективности сотрудничества кыргызская сторона предложила внедрить капельное и автоматизированное орошение в приграничных районах, создать вдоль границы Кыргызстана и Узбекистана «зеленый пояс дружбы» для восстановления лесных массивов и борьбы с опустыниванием, а также укрепить взаимодействие между уполномоченными государственными органами в сфере водно-энергетического управления.

Речь также шла о реализация таких крупных проектов как строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которые открывают новые горизонты для укрепления энергетического потенциала и транспортной связанности как двух стран, так и всего региона.

По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и реализации новых совместных инициатив.