На границе Кыргызстана и Узбекистана хотят создать «зеленый пояс дружбы»

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Власти Кыргызстана предложили создать «зеленый пояс дружбы» вдоль узбекско-кыргызской границы для восстановления лесных массивов и борьбы с опустыниванием. Данная инициатива была выдвинута в ходе 7-го заседания Совместной кыргызско-узбекской водохозяйственной комиссии в городе Манасе, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.
В ходе встречи делегации двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая рациональное использование водных ресурсов, обеспечение водно-энергетической безопасности в условиях изменения климата и перспективы регионального развития.
Заместитель председателя кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакыт Торобаев указал, что отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном достигли уровня стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии, уважении и поддержке.
«Мы рассматриваем воду не как предмет разногласий, а как основу взаимопонимания, дружбы и устойчивого развития», — подчеркнул он.
В целях повышения эффективности сотрудничества кыргызская сторона предложила внедрить капельное и автоматизированное орошение в приграничных районах, создать вдоль границы Кыргызстана и Узбекистана «зеленый пояс дружбы» для восстановления лесных массивов и борьбы с опустыниванием, а также укрепить взаимодействие между уполномоченными государственными органами в сфере водно-энергетического управления.
Речь также шла о реализация таких крупных проектов как строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которые открывают новые горизонты для укрепления энергетического потенциала и транспортной связанности как двух стран, так и всего региона.
По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и реализации новых совместных инициатив.