Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле проходят масштабные военные учения

КАРАКАС, 12 ноября. /ТАСС/. Новая фаза военных учений «Независимость 200», которая проходит 11—12 ноября, укрепляет и выводит на более высокий уровень обороноспособность Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале министра информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньеса.

Источник: AP 2024

«Реализация высшей фазы учений “Независимость 200” приведет к полной боевой готовности и массированному развертыванию на всей территории страны сухопутных, военно-воздушных, военно-морских сил, ракетных подразделений, систем вооружения, воинских частей, ополченцев Боливарианской национальной милиции, органов гражданской безопасности и команд по комплексной обороне», — информирует министерство обороны.

Учения проводятся в тесном сотрудничестве военных, полицейских и венесуэльского народа в интересах «противодействия имперским угрозам», отмечается в заявлении оборонного ведомства.

«Национальные боливарианские вооруженные силы Венесуэлы (FANB) как никогда сильны в единстве, сплоченности и оснащении, чтобы вместе с венесуэльским народом любой ценой защищать священные ценности: свободу, суверенитет, независимость, стабильность и мир», — подчеркнули в министерстве.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Ранее сообщалось, что ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше