Объем выдачи жилищной ипотеки в Ростовской области увеличился до 10 млрд рублей

В Ростовской области до 10 млрд рублей увеличился объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Такие данные за сентябрь 2025 года указали на сайте ЦБ. Показатель оказался выше, чем в августе, а также вырос при сравнении с общей цифрой за сентябрь 2024 года.