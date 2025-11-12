Ричмонд
Объем выдачи жилищной ипотеки в Ростовской области увеличился до 10 млрд рублей

Объемы кредитных обязательств по жилищной ипотеке зафиксировали на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до 10 млрд рублей увеличился объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Такие данные за сентябрь 2025 года указали на сайте ЦБ. Показатель оказался выше, чем в августе, а также вырос при сравнении с общей цифрой за сентябрь 2024 года.

Сумма выданных ипотечных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве (ИЖК по ДДУ) в сентябре 2025 года составила 6,6 млрд рублей.

Портфель ипотечных обязательств в рамках ИЖК по состоянию на начало октября — 489,1 млрд рублей, в рамках ИЖК по ДДУ — 110,7 млрд рублей.

