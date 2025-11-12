Омичи уже ощущают на себе мощнейшую магнитную бурю

В среду, 12 ноября, на Земле началась мощная магнитная буря, почти дошедшая до высшего уровня G5. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН на своем Телеграм-канале.
По информации ученых, текущий уровень бури составляет G4,7. Такая ее мощность выглядит необъяснимо, сильно отличаясь от прогноза.
Также, по данным Лаборатории, планетарное возмущение связано с прибытием к Земле первого из трех плазменных облаков, которые ожидались в течение суток. Геомагнитная обстановка развивается не по прогнозу: вместо ожидаемой слабой бури уровня G1-G2 от первого выброса, приборы фиксируют близкие к рекордным показатели.
Эксперты выдвигают версию, что последнее облако плазмы от самой сильной вспышки днем ранее, летя с рекордной скоростью, догнало и сжало предыдущие выбросы. Это сильно повысило температуру, плотность и магнитные характеристики плазмы. Пик геомагнитного воздействия придется на середину суток 12 ноября с приходом третьего плазменного облака.
Ранее Лаборатория сообщали, что на Солнце 11 ноября имела место самая мощная вспышка за 2025 год. По ее данным, взрыв случился на звезде в области 4274, там уже было нескольких других вспышек.
Метеозависимым врачи рекомендуют для облегчения самочувствия в дни магнитных бурь спать не меньше восьми часов, уменьшить нагрузки, убрать из рациона жареную и жирную пищу.