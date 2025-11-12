Опубликовано расписание и открыта продажа билетов III Международного кинофестиваля SiberiaDOC

В этом году программа включает три конкурсные секции — международный полнометражный, международный короткометражный и российский конкурсы, а также параллельную программу с фильмами-лауреатами ведущих документальных фестивалей. В рамках индустриальной части пройдут встречи с режиссёрами, операторами и экспертами киноиндустрии.