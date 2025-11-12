Опубликовано расписание и открыта продажа билетов III Международного кинофестиваля SiberiaDOC

Продажи билетов и регистрация на бесплатные мероприятия уже открыты.
В этом году программа включает три конкурсные секции — международный полнометражный, международный короткометражный и российский конкурсы, а также параллельную программу с фильмами-лауреатами ведущих документальных фестивалей. В рамках индустриальной части пройдут встречи с режиссёрами, операторами и экспертами киноиндустрии.
Показы состоятся на нескольких площадках: в Доме кино, кинотеатре «Синема Парк» и креативном кластере «Квадрат».
Среди участников международного конкурса полнометражного кино — картины режиссёров из Бельгии, Франции, Италии, Ирана, Бразилии, Чили, Казахстана и России. В программе заявлены фильмы «Жизнестойкость» Томаша Элшика (Чехия), «Пока течёт река» Альфредо Пуральи де ла Пласы (Чили, Нидерланды), «Мы здесь живем» Винсента Бужона (Франция), «Рашид, мальчик из Синджара» Марии Красноперовой (Россия) и другие.
Российскую программу представят картины Дмитрия Жукова («День закрытых дверей»), Софьи Келер («Нечужие»), Нины Изотовой («Племя»), Карена Геворкяна («Про лихо одноглазое»), Валерии Исайкиной («У»), Анастасии Владимировой («Черная пурга»), Миры Эркеновой («Южный ветер обещает хороший урожай овса») и других режиссёров.
Параллельная программа включит специальные показы фильмов Михаила Колчина («Зимник»), Алексея Вахрушева («Колхандра»), Кирилла Верхозина («Котлован»), Николая Бема («У ветра нет хвоста»), а также премьеру картины Ивана Власова и Никиты Сташкевича «Хрупкое».
Фестиваль пройдёт с 28 ноября по 6 декабря. Полное расписание и билеты доступны на официальных ресурсах SiberiaDOC, сообщает пресс-служба фестиваля.18+