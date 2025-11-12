В Петербурге курсантов познакомили с работой судоходной компании

Открытое занятие для курсантов Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина в Санкт-Петербурге организовала судоходная компания «Астра Марин» в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
Курсантам показали теплоходы «Сити Блюз», «Корюшка», «Пальмира», «Москва» и «Метеор» и их машинные отделения. Генеральный директор компании «Астра Марин» Андрей Кузнецов уверен, что участие во встречах с профессионалами позволяет расширить знания и навыки, необходимые для успешного старта карьеры, формируют у ребят понимание важности будущей профессии и повышают мотивацию к учебе и работе в этой сфере.
«С “Астра Марин” у нас уже сложились добрые дружеские отношения. Ежегодно нам предлагают экскурсию для курсантов. Они видят своими глазами, что это за суда. Какая специфика работы на реках и каналах с выходом в Финский залив. У них появляется мотивация для работы именно в этой организации. Это открытое занятие напрямую можно отнести к программе “Кадры”, потому что это подготовка будущих специалистов на флоте. Причем специалистов, мотивированных и желающих дальше работать и строить свою карьеру», — подчеркнула начальник отдела практики и трудоустройства Морской технической академии Екатерина Романченко.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.