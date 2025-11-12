В Петербурге курсантов познакомили с работой судоходной компании

«С “Астра Марин” у нас уже сложились добрые дружеские отношения. Ежегодно нам предлагают экскурсию для курсантов. Они видят своими глазами, что это за суда. Какая специфика работы на реках и каналах с выходом в Финский залив. У них появляется мотивация для работы именно в этой организации. Это открытое занятие напрямую можно отнести к программе “Кадры”, потому что это подготовка будущих специалистов на флоте. Причем специалистов, мотивированных и желающих дальше работать и строить свою карьеру», — подчеркнула начальник отдела практики и трудоустройства Морской технической академии Екатерина Романченко.