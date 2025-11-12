В Красноярске стартовал фестиваль профессий

В мероприятии примут участие более двух тысяч учеников 6−11-х классов со всего края. Они попробуют себя в семи профессиях из инженерно-космической, нефтегазовой, аграрной, креативной отраслей, педагогики, золотодобычи, сервиса и индустрии гостеприимства. Профессиональные пробы проведут эксперты из техникумов, вузов и крупных предприятий Красноярского края. Сначала эксперты расскажут ребятам про профессию, а затем предложат выполнить небольшое практическое задание, направленное на знакомство с конкретной специальностью.