В Красноярске стартовал фестиваль профессий

Большой профориентационный фестиваль профессий проходит 12−14 ноября в Красноярске по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Красноярского края.
В мероприятии примут участие более двух тысяч учеников 6−11-х классов со всего края. Они попробуют себя в семи профессиях из инженерно-космической, нефтегазовой, аграрной, креативной отраслей, педагогики, золотодобычи, сервиса и индустрии гостеприимства. Профессиональные пробы проведут эксперты из техникумов, вузов и крупных предприятий Красноярского края. Сначала эксперты расскажут ребятам про профессию, а затем предложат выполнить небольшое практическое задание, направленное на знакомство с конкретной специальностью.
Школьникам предложат собрать спутник, запрограммировать робота, поуправлять беспилотником, приготовить ресторанное блюдо, провести занятие в роли воспитателя или учителя начальных классов, оценить состояние здоровья животных и обработать зерно. Также участники посетят консультации педагогов-психологов, проанализируют полученный опыт и составят свой план на пути к будущей профессии. Кроме того, состоятся чемпионат компетенций, чемпионат корпораций и конкурс «ПрофСтарт» движения ЮниорПрофи, в которых примут участие 273 финалиста отборочных этапов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.