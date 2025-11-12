Искусственный интеллект научился контролировать работу дворников в Петербурге

В Петербурге внедрили систему автоматического контроля качества уборки городских территорий с помощью искусственного интеллекта. Об этом в интервью 78.ru рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.
Специально оборудованные машины с камерами ежедневно патрулируют город по заданным маршрутам. ИИ анализирует видео и фиксирует проблемы: скопления мусора, неубранный снег, незаконные аварийные работы, невосстановленное после ремонта благоустройство и даже заросли борщевика. На основе этих данных автоматически формируются протоколы нарушений.
— Когда нет человеческого фактора и все просто зафиксировано, это упрощает работу государственным органам, — отметил вице-губернатор. Задача инспекторов теперь — лишь перепроверить готовые материалы перед принятием мер.
Система работает в связке с ГИС ДУС, которая отслеживает местоположение и активность уборочной техники. Из 130 тысяч городских камер 20 тысяч уже оснащены ИИ для оценки качества уборки. Как признал Разумишкин, технология пока требует доработки — иногда алгоритмы «не совсем адекватно оценивают ситуацию». Тем не менее, опыт Петербурга уже перенимают другие регионы страны.