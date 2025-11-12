Искусственный интеллект научился контролировать работу дворников в Петербурге

Система работает в связке с ГИС ДУС, которая отслеживает местоположение и активность уборочной техники. Из 130 тысяч городских камер 20 тысяч уже оснащены ИИ для оценки качества уборки. Как признал Разумишкин, технология пока требует доработки — иногда алгоритмы «не совсем адекватно оценивают ситуацию». Тем не менее, опыт Петербурга уже перенимают другие регионы страны.