В Иркутской области расширили список детей-сирот на получение соцвыплат на жилье

В 2023 году социальную выплату получили 101 участник СВО, а в 2024 году эта цифра составила 106 человек. В 2025 году на эти цели из бюджета направили 2,3 миллиарда рублей. В планах количество получателей субсидии по региональному законодательству в этом году составляет 500 человек, в их числе 136 участников СВО. А по федеральным критериям выплату должны получить 109 жителей.