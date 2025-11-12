В Иркутской области расширили список детей-сирот на получение соцвыплат на жилье

В Иркутской области расширили список детей-сирот на получение социальных выплат на жилье. Раньше такое право распространялось только на бойцов специальной военной операции. Теперь же приоритет в выплатах имеют супруги и вдовы участников СВО, которые стоят в очереди на получение жилья как дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей.
— Вопрос обеспечения жильем детей-сирот для Приангарье один из приоритетных. В 2022 году участники СВО из числа детей-сирот получили первоочередное право на выплату для приобретения собственного жилья. Теперь супруги и вдовы из числа детей-сирот тоже будут иметь такое преимущество, — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Такая дополнительная мера поддержки успешно реализуется в регионе с 2020 года. Иркутская область стала одним из первых субъектов, где она была введена.
В 2023 году социальную выплату получили 101 участник СВО, а в 2024 году эта цифра составила 106 человек. В 2025 году на эти цели из бюджета направили 2,3 миллиарда рублей. В планах количество получателей субсидии по региональному законодательству в этом году составляет 500 человек, в их числе 136 участников СВО. А по федеральным критериям выплату должны получить 109 жителей.