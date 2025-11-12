На донском заводе «Ростсельмаш» запустят новую окрасочную линию

Окрасочную линию запускает тракторный завод «Ростсельмаш» в Ростовской области в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Специалисты ведут активную подготовку оборудования к выводу на проектную мощность. Его производительность составляет 222 кв. м окрашиваемой поверхности, или более одного машкомплекта в час. Запуск новой линии позволит снизить излишнюю нагрузку на действующее оборудование, а также на окрасочные мощности комбайновой площадки. Это оптимизирует логистику и значительно повысит эффективность тракторного производства.
Большая окрасочная линия представляет собой передовой производственный комплекс, охватывающий все технологические операции, начиная от подготовки поверхности узлов и деталей, включающей травление, обезжиривание, железо-фосфатирование и промывку деминерализированной водой. Линия оснащена передовым оборудованием высокой степени автоматизации. Комплекс включает в себя современную лабораторию. В составе линии также предусмотрены печь пиролизного обжига и камера мойки высоким давлением для очистки оснастки.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.