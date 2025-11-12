На донском заводе «Ростсельмаш» запустят новую окрасочную линию

Специалисты ведут активную подготовку оборудования к выводу на проектную мощность. Его производительность составляет 222 кв. м окрашиваемой поверхности, или более одного машкомплекта в час. Запуск новой линии позволит снизить излишнюю нагрузку на действующее оборудование, а также на окрасочные мощности комбайновой площадки. Это оптимизирует логистику и значительно повысит эффективность тракторного производства.