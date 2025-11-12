На северо-западе Китая обнаружили более 570 древних поселений

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Археологи за шесть лет исследований в одном из районов северо-западной китайской провинции Шэньси обнаружили руины 573 древних каменных поселений с крепостями. Об этом сообщает 12 ноября агентство Xinhua.
Специалисты датируют объекты 2800−221 гг. до н. э. с периода культуры Яншао до времен династий Шан и Чжоу. Комплексное исследование проводилось в районе города Юйлинь. Для обнаружения поселений применялась, в том числе аэрофотосъемка.
Как отметил руководитель исследовательской группы Ма Минчжи, каменные крепости расположены, в основном, вдоль рек и окружены обычными поселениями без защитных сооружений. Развитие таких поселений, отметил он, показывает их эволюцию от небольших к крупным, а также позволяет проследить переход от примитивных строительных технологий к более зрелым. В их планировке также прослеживается четкая социальная иерархия. Находки позволят ученым лучше понять происхождение и развитие древних поселений в северных районах Китая, сообщает агентство.