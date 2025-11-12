Работник Ростовской АЭС нашел способ ускорить изготовление деталей

Слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта (ЦЦР) Ростовской АЭС Алексей Филинков придумал и изготовил устройство для обработки арматуры, с которым процесс изготовление деталей проходит быстрее и безопаснее. Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Разработанный энтузиастом арматурогиб позволяет придавать железным изделиям необходимую для заготовки детали форму. Главное преимущество устройства в том, что оно переносное. В принцип действия арматурогиба заложены элементы каракури (механического устройства для повышения производительности труда). Это значит, что оно работает без электроприводных механизмов, требующих источников электропитания.
«С помощью нашего мобильного устройства мы сократили время работы с арматурой и сделали процедуру более эффективной и безопасной. Оборудование переносное, весом 30 килограммов. Благодаря ему теперь сгибать арматуру можно там, где это необходимо», — отметил Алексей Филинков.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.