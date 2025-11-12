Работник Ростовской АЭС нашел способ ускорить изготовление деталей

Разработанный энтузиастом арматурогиб позволяет придавать железным изделиям необходимую для заготовки детали форму. Главное преимущество устройства в том, что оно переносное. В принцип действия арматурогиба заложены элементы каракури (механического устройства для повышения производительности труда). Это значит, что оно работает без электроприводных механизмов, требующих источников электропитания.